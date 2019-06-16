حميدتي يشهر ورقة التفويض الشعبي في السودان

انتقد قيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان تلميح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى إمكان تشكيل حكومة كفاءات دون مشاركة هذه القوى، وأكد أن ذلك سيثير خطوات تصعيدية من قبل الحراك.

وقال القيادي عادل خلف الله في مقابلة مع الجزيرة مساء أمس السبت إن الشعب السوداني لم يفوض الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري للتحدث باسمه.

وأضاف أنه إذا أقدم المجلس العسكري على تشكيل حكومة كفاءات دون مشاركة قوى الحرية والتغيير فإن القوى ستدخل في إضراب عام وستدعو لمظاهرات جديدة ووقفات احتجاجية.

ورأى خلف الله أن المجلس العسكري لا يزال يماطل بشأن مطالب قوى الحرية والتغيير، لا سيما المتعلقة بتقديم الجناة في فض الاعتصام الذي كان مقاما أمام القيادة العامة للجيش إلى العدالة، وكذلك المطالب المتعلقة بالحريات العامة والإعلامية.

واستنكر ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي حديث حميدتي عن “تفويض شعبي”، وقالوا إنه يشبه خطاب عبد الفتاح السيسي في مصر، حين طلب تفويضا شعبيا عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.

خطاب حميدتي

وكان حميدتي قال -خلال تجمع شعبي شمالي العاصمة الخرطوم أمس السبت- “نريد تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط”، مؤكدا أن هذا الحشد الجماهيري بمثابة تفويض شعبي.

وأضاف “لا نريد الاستمرار في السلطة، ونفهم اللعبة السياسية جيدا من خلال دعوتهم إلى فترة انتقالية لأربع سنوات لحكم السودان من دون انتخابات”، في إشارة إلى اقتراح سابق لقوى الحرية والتغيير.

وتابع حميدتي أن “صورتنا مشوهة هذه الأيام، لكن هذه الحشود البشرية في منطقة قرّي شمالي الخرطوم تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح‎”.

وأكد أن المجلس العسكري يسعى إلى التفاوض لتنفيذ رغبات الشعب، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع كل من أسهموا في الثورة الشعبية، وليس من حق أي جهة أن تحكم السودان إلا بموجب تفويض‎.

Advertisements

ولفت نائب رئيس المجلس العسكري إلى أنه لن يخوض في تفاصيل فض الاعتصام وأعمال العنف بحق المدنيين حتى انتهاء التحقيقات، واتهم سفراء دول في الخرطوم بالتآمر ضد السودان، مؤكدا أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن معلومات أمنية واستخباراتية لاجتماعات داخل الخرطوم تكشف حجم المخططات، حسب تعبيره.

بدوره، أكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي العزم على تشكيل حكومة بغض النظر عن شكل الاتفاق، واعتبر أن مجموعات شبابية ثورية سئمت من قوى التغيير.

يشار إلى أن قوى التغيير تحمّل المجلس العسكري وقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي مسؤولية سقوط 118 قتيلا خلال فض اعتصام الخرطوم يوم الثالث من يونيو الجاري، وأحداث عنف تلته، في حين تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.

ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة بؤرة إجرامية في منطقة كولومبيا قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.

لولاه لضاع السودان

وفي مقابلة مع مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في القاهرة ديكلين وولش، قال حميدتي إنه يعتقد أنه لولا وصوله إلى منصبه لضاع السودان.

ووصف وولش المسؤول السوداني بأنه الحاكم الفعلي في البلاد، ويريد أن يقدم نفسه على أنه المنقذ لا المخرب، لافتا إلى أن لسان حال السودانيين هو أن صعود حميدتي إلى قمة السلطة يعكس واقعاً مخيباً للآمال، إذ إنهم أزاحوا دكتاتورا في أبريل الماضي ليأتوا بجلاد مكانه.

ونقلت الصحيفة أن حميدتي رفض الإجابة عن الأسئلة المباشرة حول الاتهامات بأن قوات الدعم السريع التي يقودها ارتكبت فظائع في دارفور أو خلال فض الاعتصام مؤخراً في الخرطوم، بقوله إنه لا يتحاشى الإجابة، وإن هناك تحقيقاً مستمرا وستنشر نتائجه خلال الأيام القادمة.

وبجسب الجزيرة نت نقلت عنه قوله إن قواته واجهت استفزازات لا يمكن وصفها من حرق عربات عسكرية أمامها وبث ذلك مباشرة على الهواء، إضافة إلى تصرفات غير أخلاقية من قبل أحد المتظاهرين.

ولدى سؤاله بشأن وصف البعض لهم بالجنجويد، قال حميدتي إن العبارة تعني قطاع طرق، وهو مصطلح تروجه المعارضة، حسب قوله.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)