ولي العهد السعودي يتوعد ويؤكد: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد للمملكة

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لـ صحيفةـ الشرق الأوسط، أن المملكة لا تريد حرباً لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد حوثي إيراني لوحدة أراضيها.

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لـ صحيفةـ الشرق الأوسط، أن المملكة لا تريد حرباً لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد حوثي إيراني لوحدة أراضيها.

وأعلن رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".