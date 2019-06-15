أكثر من 2 مليون تونسي إجمالى المسجلين للانتخابات التشريعية القادمة

أكد عضو هيئة الانتخابات التونسية أنيس الجربوعي أن عدد المسجّلين بلغ مع انتهاء فترة التسجيل للانتخابات التشريعية اليوم، مليون و480 ألف مسجّل جديد.

وأوضح الجربوعي، في تصريحات اليوم، أن العدد الاجمالى للمسجلين للانتخابات القادمة تجاوز الـ 7 ملايين مسجل و200 ألف.

وبشأن تعديل القانون الانتخابي، أكد الجربوعي أن أى تعديل للقانون الانتخابي، سيربك عمل الهيئة، لأن التوقيت لن يكون كافيا للانطلاق في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية في 22 يوليو، غير أن هيئة الانتخابات، كهيئة دستوريّة، ملتزمة بتطبيق القانون، وستعمل على تطبيق القانون الانتخابي الجديد في صورة تنقيحه".

يشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة أمس الأول الخميس بالبرلمان لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، لم تتوفق إلى التصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، حيث لم يتم التصويت على عنوان مشروع القانون، وعلى مقترح تخفيض في النسبة المشروطة للحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية من ٣ الى ٥%.