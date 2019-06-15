عاجل.. إغلاق مطار نيوآرك الأمريكي بعد انحراف طائرة عن مسارها

أغلقت السلطات الأمريكية، السبت، مطار نيوآرك الدولي احد المطارات الثلاث الرئيسية بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك بعد خروج طائرة عن مسارها بالمطار.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تم إغلاق المطار بعد انحراف رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 627 عن مساراها على المدرج في مطار نيوآرك حيث انزلقت إلى الجانب الأيسر من الطريق.

انحرفت الطائرة عن مسارها وظلت عالقة بمنطقة مليئة بالأعشاب، فيما ذكرت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنه لا يوجد إصابات.

أعلن المطار تعليق كافة الرحلات بسبب "حالة الطوارئ"، موضحا أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة.