المركزي يُحدّد 45 جنيهاً سعر شراء الدولار

حَدّدَ بنك السودان المركزي في موقعه على الإنترنت، سعر شراء الدولار مُقابل الجنيه السوداني لليوم (السبت) بـ (45) جنيهاً، على أن يتم سعر البيع بزيادة (0.5%) عن سعر الشراء.

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