لجنة التحقيق: تورُط ضباط برتب مُختلفة في فض الاعتصام دون تعليمات من المجلس العسكري

شكلت لجنة التحقيق بقرار من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن عبدالفتاح البرهان برئاسة ضابط برتبة اللواء حقوقي وعضوية "5" من الضباط القانونيين من كافة القوات النظامية.

وقال العميد حقوقي عبد الرحيم بدرالدين عبد الرحيم في موتمر صحفي باشرت اللجنة مهامها وإستمعت لعدد كبير من الشهود من الضباط وضباط الصف والجنود وبعض المدنيين من ميدان الاعتصام.

واضاف توصلت اللجنة لضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة دون أن يكونوا ضمن القوة المُكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة "كولمبيا" ودخولهم لميدان الاعتصام دون تعليمات من الجهات المُختصة.

هنالك جانب من التحقيق الفني والجوهري يتطلب تقارير مفصلة من الجهات المُختصة في مجال الطب العدلي والإدالة الجنائية بجانب إحصاءات من النيابات المُختلفة بدوائر الإختصاص وتقارير مُكملة من أقسام الشرطة لمحليات ولاية الخرطوم التي رصدت تلك الأحداث.

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وقال بالرغم من استعجال اللجنة لهذه الجهات الإ أن التقارير لم تصل مُكتملة حتى الآن، كل هذه الأسباب أدت إلى تأخير اللجنة في رفع إجراءاتها التي كان مقرر الإعلان عنها مساء أمس "السبت" وإعلانها عبر مؤتمر صحفي تملك فيه الحقائق كاملة للشعب السوداني.

وتابع: عليه تعتذر اللجنة للشعب السوداني عن تأخير إعلان نتائج التحقيق وتلتزم برفع إجراءتها بأعجل ما تيسر مع تحديد المسؤوليات المباشرة عن هذه الأحداث في كل المستويات القيادية.

واكد عبدالرحيم التزام اللجنة بتقديم كل من يثبت مسؤوليته وإشتراكه في تلك الجرائم لمُحاكمة عادلة علنية ومفتوحة.

وأشار إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة شُكلت بواسطة النائب العام بموجب قانوني النائب العام والإجراءات الجنائية والعسكرية وبصفته صاحب المسؤولية من إقامة الدعاوى الجنائية، ولاتمس هذه اللجنة كل الإجراءات التي أتخذت بواسطته بإعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن.