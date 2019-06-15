منتخبنا يتذيل المنتخبات العربية في تصنيف فيفا لشهر مايو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تذيل منتخبنا تصنيف الفيفا لشهر مايو وحل منتخبنا في المركز 130 خلف المنتخب الفلسطيني ب 30 مركزا

ومغروف ان اخر مشاركة لمنتخبنا كانت التصفيات المؤهلة لامم افريقيا والتي تذيل فيها مجموعته

‏تونس 25

‏المغرب47

‏قطر 55

‏مصر 58

‏الامارات 67

‏الجزائر 68

‏السعودية 69

‏العراق 77

‏سوريا 85

‏عمان-لبنان 86

‏الاردن 98

‏فلسطين 100

‏ليبيا 105

‏البحرين 110

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