قطوعات الكهرباء تؤدي لانحسار زراعة الفول بمشروع الرهد

أعلن م. عبدالله محمد أحمد المدير العام لهيئة الرهد الزراعية، انطلاق زراعة محصولات العروة الصيفية بزراعة 24 ألف فدان بالفول السوداني من جملة المساحة المستهدفة والبالغة 50 ألف فدان، وانحسار المساحة في محصول الفول.

وأرجع أحمد انحسار مساحات زراعة الفول لقطوعات الكهرباء المتكررة والأعطال الميكانيكية لطلمبات مينا.

وأوضح مدير هيئة الرهد أن خطة الموسم الزراعي الحالي 2019-2020، تستهدف زراعة 170 ألف فدان بمحاصيل العروة الصيفية و80 ألف فدان بمحاصيل الشتوية.

Advertisements

وأقر بتوقف ري المحاصيل بسبب أن كميات المياه التي توفرها طلمبات ميناء تفي فقط لشرب الإنسان والحيوان جراء كثرة أعطال خط الكهرباء المغزي للطلمبات من مدينة سنجة، مما أدى لتشغيل طلمبتين فقط بدلاً عن ثلاث طلمبات.

وأبدى مدير مشروع الرهد بحسب شبكة الشروق مخاوفه من التأثير السلبي على المشروع بسبب قطوعات الكهرباء، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي الزراعة والغابات ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء وإدارة المشروع لمعالجة مشكلة الكهرباء للحاق بالموسم الزراعي وتحقيق أهدافه المنشودة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)