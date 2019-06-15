قتال بين منسوبي حركة عبد الواحد داخل معسكر “كلمة” بدارفور

كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن فتح (9) بلاغات ضد عناصر حركة عبد الواحد، فى وقت طالبت فيه بعثة اليوناميد بالتعاون معها لحسم تفلتات عناصر الحركات داخل المعسكرات.
وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والى جنوب دارفور المكلف بحسب (smc) إن صراعات منسوبى حركة عبد الواحد داخل المعسكرات يروح ضحيتها النازحين إضافة إلى أنهم يقومون بإشاعة الفتن وسط المواطنين بالمعسكرات، مشيراً إلى أن حكومة الولاية قامت بفتح (9) بلاغات ضد عناصر حركة عبد الواحد التى تقاتلت فيما بينها داخل معسكر “كلمة” للنازحين بالولاية.
وإستنكر محمود سكوت اليوناميد وعدم تعاونها مع السلطات لإلقاء القبض على العناصر المتمردة وحسم هذه الخروقات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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