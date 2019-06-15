استهدفت قوات جماعة "الحوثيين"، مساء اليوم السبت، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في المنطقة. وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K" استهدفت مطاري أبها جازان. من جانبها، أفادت فضائية "العربية عاجل" في نبأ لها نقلاً عن وسائل إعلام سعودية، باعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. هجوم صاروخي باليستي على السعودية والدفاع يتصدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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