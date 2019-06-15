أعلنت الشرطة الصومالية، أن حصيلة ضحايا الانفجارين الذين ضربا العاصمة مقديشو فى وقت سابق، اليوم السبت، ارتفعت إلى 11 قتيلا و25 مصابا.
وقال رئيس الشرطة فى البلاد، جنرال بشير عبدى محمد للصحفيين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن انفجار سيارة مفخخة أولى وقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية للقصر الرئاسي، بالقرب من مقر البرلمان، فيما وقع الانفجار الثانى بسيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية أخرى على الطريق المؤدى إلى مطار محصن بشدة.
وأعلنت حركة "الشباب" المتمردة - التى غالبًا ما تستهدف العاصمة مقديشو- مسئوليتها، قائلة إن الانفجارين كانا يهدفان إلى ضرب الخط الأول من نقاط التفتيش الأمنية للمطار والقصر.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن المطار يعد مقرا لعدد من المكاتب الدبلوماسية، كما يعد القصر هدفا فى كثير من الأحيان للحركة المتمردة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا انفجارى الصومال لـ11 قتيلا.. و"حركة الشباب" تعلن مسئوليتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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