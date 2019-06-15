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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت قوات الشرطة هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بجميع ولايات البلاد، كما أكدت جاهزيتها للاضطلاع بدورها والتعامل مع جميع التفلتات وفقاً للقانون،فيما ناشدت الموطنين بعدم الالتفات للشائعات والتعاون مع الشرطة والتبليغ عن أي مخاطر ومظاهر أمنية تحتاج للتدخل وذلك عبر عبر أقسام الشرطة في المحليات والأحياء وشرطة النجدة.
وقال رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق عثمان الكباشي لدى تفقده اليوم (السبت) رئاسة شرطة محلية الخرطوم بحري، إن قوات الشرطة ستواصل تقديم خدماتها للمواطنين عبر الانتشار الشرطي المعتاد وبدوريات النجدة والمرور وفي تقاطعات الشوارع، من أجل المساعدة في انسياب حركة السير.
وأوضح أن مضابط الشرطة لم تسجل خلال الأسبوع المنصرم أي بلاغات تهدد الأمن والسلامة العامة، وذلك بفضل إنفاذ الخطط الإطارية والمنعية التي تنفذها القوات بالخرطوم وباقي الولايات.
وناشد المواطنين بعدم الالتفات للشائعات والتعاون مع الشرطة والتبليغ عن أي مخاطر ومظاهر أمنية تحتاج للتدخل وذلك عبر أقسام الشرطة بالمحليات والأحياء وشرطة النجدة عبر الرقم 999، أو أقسام شرطة المرور بالرقم 777، أو الدفاع المدني بالرقم 998.
الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة: سنواصل تقديم خدماتنا للمواطنين عبر الانتشار الشرطي المعتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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