- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن م. عبدالله محمد أحمد المدير العام لهيئة الرهد الزراعية، انطلاق زراعة محصولات العروة الصيفية بزراعة 24 ألف فدان بالفول السوداني من جملة المساحة المستهدفة والبالغة 50 ألف فدان، وانحسار المساحة في محصول الفول.
وأرجع أحمد انحسار مساحات زراعة الفول لقطوعات الكهرباء المتكررة والأعطال الميكانيكية لطلمبات مينا.
وأوضح مدير هيئة الرهد أن خطة الموسم الزراعي الحالي 2019-2020، تستهدف زراعة 170 ألف فدان بمحاصيل العروة الصيفية و80 ألف فدان بمحاصيل الشتوية.
وأقر بتوقف ري المحاصيل بسبب أن كميات المياه التي توفرها طلمبات ميناء تفي فقط لشرب الإنسان والحيوان جراء كثرة أعطال خط الكهرباء المغزي للطلمبات من مدينة سنجة، مما أدى لتشغيل طلمبتين فقط بدلاً عن ثلاث طلمبات.
وأبدى مدير مشروع الرهد مخاوفه من التأثير السلبي على المشروع بسبب قطوعات الكهرباء، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي الزراعة والغابات ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء وإدارة المشروع لمعالجة مشكلة الكهرباء للحاق بالموسم الزراعي وتحقيق أهدافه المنشودة.
شبكة الشروق
كانت هذه تفاصيل خبر انحسار زراعة الفول بالرهد بسبب قطوعات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.