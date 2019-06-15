شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى نظامي مصرعه رجماً بالطوب على يد مواطنين غاضبين وذلك بمنطقة سي لاند شمال شرق بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

ووفقاً لمصدر أن مجموعة من المواطنين كانت قد اعتدت على النظامي وانهالت عليه ضرباً بالطوب وصادفت إحداها رأسه مما تسبب في مقتله لاحقاً.

و فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة وتدوين بلاغ بالحادث، وأوضح المصدر حسب صحيفة المجهر، أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادثة وأوقفت عدداً من المشتبه فيهم رهن التحقيق. المادة السابقة تدشين العام الدراسي بالجزيرة يوم الأحد المقالة القادمة انحسار زراعة الفول بالرهد بسبب قطوعات الكهرباء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نظامي رجماً بالطوب داخل احياء مدينة عريقة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.