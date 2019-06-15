تدشين العام الدراسي بالجزيرة يوم الأحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يدشن اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة، الأحد 16 يونيو الجاري، انطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020، بجميع مدارس الولاية وقرع الجرس بمدرسة عمار بن ياسر. ويدشن الوالي توزيع الكتاب المدرسي.

من جانبه، أكد الأستاذ فتح الرحمن السيد النذير مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، اكتمال الترتيبات كافة الخاصة بانطلاق العام الدراسي والمتمثلة بتهيئة البيئة المدرسية وسد النقص في المعلمين وتوفير الإجلاس والكتاب. شبكة الشروق المادة السابقة دول غربية تصدم دول غربية تصدم السعودية قريباً وتعيد فتح سفاراتها في العاصمة اليمنية صنعاء المقالة القادمة مقتل نظامي رجماً بالطوب داخل احياء مدينة عريقة….

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