دول غربية تصدم السعودية قريباً وتعيد فتح سفاراتها في العاصمة اليمنية صنعاء

الخليج 365: قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمود رفعت، إن “دول غربية” ستفتح سفاراتها في صنعاء قريباً جداً، واصفاً الامر بأنه اعتراف بشرعية حكومة صنعاء كممل شرعي ووحيد لشعب اليمن. حسب قوله.

وأضاف رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، ” ما يمثل صفعة شديدة لدول العدوان لكن الأهم أنه سيمكن حكومة صنعاء توقيع ميثاق روما والإنضمام ل #الجنائية_الدولية ما يجعلها قادرة على ملاحقة #الإمارات و #السعودية أمامها “:. المادة السابقة المجلس العسكري: لم نأمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة المقالة القادمة تدشين العام الدراسي بالجزيرة يوم الأحد

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