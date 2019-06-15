تغريدة “مريبة” تضع قناة “العربية” في مأزق .. هذا ما نسبته لوزير الخارجية الإماراتي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت قناة “العربية” السعودية جدلا واسعا بين متابعي حسابها الرسميّ على تويتر، بعدما قامت بحذف تغريدة لها بشكل مفاجئ كانت قد نسبت فيها تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عن إيران.

ولاحظ ناشطون اختفاء تغريدة من على موقع تويتر نقلت فيها قناة العربية يوم السبت تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي بشأن إيران، ولم يصدر عن قناة العربية تعقيب عن السبب.

ونقلت التغريدة الأصلية عن الوزير الإماراتي قوله إن بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 مايو أيار.

لكن القناة سرعان ما حذفت هذه التغريدة دون توضيح لسبب الحذف، وتركت تغريدات أخرى نقلت فيها تصريحات على لسان نفس الوزير الإماراتي.