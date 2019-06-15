- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أثارت قناة “العربية” السعودية جدلا واسعا بين متابعي حسابها الرسميّ على تويتر، بعدما قامت بحذف تغريدة لها بشكل مفاجئ كانت قد نسبت فيها تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عن إيران.
ولاحظ ناشطون اختفاء تغريدة من على موقع تويتر نقلت فيها قناة العربية يوم السبت تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي بشأن إيران، ولم يصدر عن قناة العربية تعقيب عن السبب.
ونقلت التغريدة الأصلية عن الوزير الإماراتي قوله إن بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 مايو أيار.
لكن القناة سرعان ما حذفت هذه التغريدة دون توضيح لسبب الحذف، وتركت تغريدات أخرى نقلت فيها تصريحات على لسان نفس الوزير الإماراتي.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة “مريبة” تضع قناة “العربية” في مأزق .. هذا ما نسبته لوزير الخارجية الإماراتي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.