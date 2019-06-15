عاجل.. إشتباكات بالاسلحة الثقيلة في محيط معسكر حمزة جنوب طرابلس

أفادت صحف ليبية منذ قليل، أن هناك إشتباكات بالاسلحة الثقيلة في محيط معسكر حمزة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق. يتم رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

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