البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في الدول العربية

عقد مكتب البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعاً برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان.
مشيراً إلى أن مكتب البرلمان العربي أقر عدداً من مشاريع القرارات وأحالها للجان البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، ومنها مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.
وأضاف أن "مكتب البرلمان العربي أحال مشاريع 4 قوانين استرشادية وهي تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومكافحة الأمية في العالم العربي، والتشجيع على القراءة في العالم العربي، والتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية".
ولفت الانتباه إلى أن مكتب البرلمان العربي أقر برنامج عمل الندوتين المهمتين التي ينظمهما البرلمان العربي بحضور نخبة عربية من الوزراء والسياسيين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين بعد غدٍ الإثنين، وهما ندوة "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، وندوة "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"، وستعرض نتائج أعمال الندوتين على لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وأفاد رئيس البرلمان العربي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمحورية للعالم العربي، واستمرار البرلمان العربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.
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