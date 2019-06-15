عاجل.. إيران تستدعي السفير البريطاني لدى طهران

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، السفير البريطاني، لديها، روب ماكاري، على خلفية اتهام بريطانيا لإيران بالوقوف وراء حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن السفير البريطاني استدعي لـ"تقديم توضيحات"، حيث أشار له مسؤول في الوزارة إلى أن هذا الاتهام غير مقبول ومخالف للواقع ولا يستند إلى أي أدلة، معربا عن احتجاج الجمهورية الإسلامية عليه.
ويأتي هذا التطور بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أمس الجمعة، إن إيران تقف وراء استهداف ناقلتي النفط فجر الخميس في خليج عمان، حيث اعتبر أنه "من المؤكد تقريبا" أن فرعا من القوات المسلحة الإيرانية هاجم السفينتين.
ودعا وزير الخارجية البريطاني، عبر بيان، إيران إلى "وقف كل أشكال النشاط المزعزع للاستقرار فورا".
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