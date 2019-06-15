الكويت تعلن "جاهزيتها التامة" لمواجهة أي مخاطر تهدد الأمن والأمان

أكدت مصادر عسكرية لصحيفة الأنباء الكويتية أن الجيش على "أتم الجاهزية" دائما لأي مخاطر تهدد الأمن والأمان في الكويت.
وأكدت المصادر أن "القوات المسلحة تمتلك منظومة دفاعية متطورة موثوقة ودقيقة تعزز التعامل مع المخاطر الهجومية لا قدر الله".
وشدد مصدر عسكري مطلع في الحرس الوطني الكويتي على أن "قوات الحرس على أهبة الاستعداد دائما لحماية المنشآت المهمة والحيوية بالدولة والمساهمة في حفظ أمن واستقرار الوطن".
وتصاعدت التوترات في المنطقة مؤخرا، بعد أن تعرضت 4 سفن لأعمال تخريبية في المياه الإقليمية الإماراتية.
واتهمت الإمارات رسميا إيران بدورها في تخريب السفن، ثم تعرضت ناقلتى نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، إحداهما تابعة لليابان، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن إيران أيضا وراء الحادث، وهو ما تنفيه طهران.
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