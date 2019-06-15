السعودية تكشف عن "توافق" بين إيران والقاعدة بشأن المملكة

كشف رئيس الاستخبارات السعودية السابق، عن "توافق" بين إيران وتنظيم القاعدة بشأن المملكة العربية السعودية.
وقال تركي الفيصل، في لقاء له مع قناة العربية، إن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، طلب من أنصاره عدم استهداف إيران بعدما لجأ جزء من عائلته إليها.
وأكد الفيصل حدوث توافق بين إيران والقاعدة لاستهداف السعودية.
وأشار رئيس المخابرات السابق، إلى أن الدعم الإيراني للقاعدة حدث بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001.
و ابو عمار العمراني، اللهم اغفر له، وارحمه وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار.
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