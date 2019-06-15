مقتل 8 من الشرطة الكينية في انفجار لغم

قالت مصادر في الشرطة الكينية إن ثمانية من عناصرها قتلوا، صباح السبت، في انفجار لغم في محافظة واجير على الحدود مع الصومال.
وقال قائد الشرطة الكينية والمفتش العام هيلاري موتوكامباي، في بيان: ”هذا الصباح حوالي الساعة 10:50، أصيبت سيارة لاند كروزر على متنها 11 شرطيًا بعبوة ناسفة“، دون توضيح مصيرهم.
وأضاف أحد ضباط الشرطة الإقليمية، طالبًا عدم الكشف عن هويته: ”فقدنا 8 من رجال الشرطة في هذا الهجوم“.
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