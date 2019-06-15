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المجلس العسكري يوجه رسائل هامة للشعب وقوي المعارضة.. (إنفو جراف)

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بطولة كوبا أمريكا 2019

فنزويلا

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21:00

بيرو

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

أوكرانيا

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18:00

كوريا الجنوبية

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مباريات دولية ودية

غانا

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15:30

جنوب أفريقيا

أوغندا

x
19:30

ساحل العاج

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