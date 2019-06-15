تظاهرة مليونية في رام الله رفضا لـ”مؤتمر المنامة” و”صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر الفلسطينيون اليوم السبت في مدينة رام الله للتعبير عن رفضهم لورشة “السلام من أجل الازدهار” الاقتصادية التي ستحتضنها العاصمة البحرينية المنامة كجزء من “صفقة القرن”.

وجاب المحتجون شوارع المدينة ورفعوا لافتات تندد بورشة البحرين وتستنكر “الخطط الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.

وحمل المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات “ما بنبدل الاستقلال بالمشاريع والمال” و”ورشة البحرين خيانة وكل من يشارك فيها خائن”.

وشاركت في تنظيم الاحتجاجات فصائل وقوى وطنية ومنظمات غير حكومية، مع اقتراب موعد انعقاد الورشة نهاية الشهر الجاري.

وقال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، إن المتظاهرين خرجوا اليوم “رفضا لورشة البحرين إحدى حلقات صفقة القرن، ومحاولات مقايضة حقوقنا بوهم السلام الاقتصادي”.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 يونيو الجاري، مؤتمرا “لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية”، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته.

كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا، الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي للعدول عن قرارها.

روسيا اليوم