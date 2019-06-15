ترامب يهدد… هذا ما سيحدث في أمريكا إذا خسرت الانتخابات الرئاسية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيرا اليوم السبت، للناخبين من انهيار وشيك في السوق، في حال عدم انتخابه لفترة رئاسية أخرى في عام 2020.
يستعد “ترامب” الذي يتبع الحزب الجمهوري، لإطلاق حملته الرئاسية الأمريكية “حافظوا على أمريكا عظيمة” رسميا في أورلاندو بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء.
وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “إن اقتصاد ترامب يسجل أرقاما قياسية، ولديه طريق طويل لنقطعه… ومع ذلك، إذا تولى أي شخص غيري المنصب في عام 2020 (أعرف المنافسة جيدا) ، سيكون هناك انهيار في السوق لن نر له مثيل!”.
ويتنافس ترامب على الفوز بفترة رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، مع مجموعة مزدحمة تضم أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا، وحاكم ماساتشوستس السابق بيل ويلد، الذي سينافسه من خلال حزبهما الجمهوري.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن 44% سيصوتون لنائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن إذا تنافس مع ترامب، بينما سيؤيد 42% من الأمريكيين السيناتور بيرني ساندرز، التابع للحزب الديمقراطي.
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