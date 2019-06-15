﻿ تدشين العام الدراسي بالجزيرة يوم الأحد

يدشن اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة، الأحد 16 يونيو الجاري، انطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020، بجميع مدارس الولاية وقرع الجرس بمدرسة عمار بن ياسر. ويدشن الوالي توزيع الكتاب المدرسي.
من جانبه، أكد الأستاذ فتح الرحمن السيد النذير مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، بحسب الشروق -اكتمال الترتيبات كافة الخاصة بانطلاق العام الدراسي والمتمثلة بتهيئة البيئة المدرسية وسد النقص في المعلمين وتوفير الإجلاس والكتاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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