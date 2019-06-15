المجلس العسكري: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة

أكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، ونفى في تعميمم صحفي، يوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي للجنة العسكرية، يوم الخميس الماضي.

وقال التعميم إن بعض بعض وسائل الإعلام أوردت مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، يوم الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة.

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وأشار التعميم إلى أن الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا والتي تفضل بها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع.

وأضاف المجلس العسكري من خلال التعميم بحسب ما نقلته الشروق – أن التخطيط لعملية كولمبيا فقد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك.

وقال التعميم إن المجلس العسكري الانتقالي إذ يأسف لهذا النقل والبث الضار يؤكد حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام، والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)