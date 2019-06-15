بالفيديو : قناة تسخر من امرأة سودانية وتصفها بالكائن الغريب تطالب بإخراج السعودية والأمارات من السودان

أثار فيديو بعنوان (كائن غريب يطلب بإخراج السعودية والأمارات من السودان) بثته قناة بعنوان عناد على مواقع التواصل الاجتماعي – أثار سخرية وتهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث حظى المقطع بنسبة مشاهدة عالية في الساعات الأولى من نشره.

وكان الفيديو الذي أثار جدلاً بين الرواد أظهر امرأة سودانية تتحدث عن استعانة السعودية والأمارات بالجيش السوداني وتطالب اليهود بضرب تلك الدول بجانب تحذير من ناشر الفيديو يوضح فيه أن هذه الحالة كانت نتيجة للتعرض لأخبار قناة الجزيرة التي وصفها بأنها مليئة بفيروسات الكذب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)