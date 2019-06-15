بالفيديو : تحليل مصري :( المجلس العسكري يريد البشير بدون البشير) ولجنة استخباراتية من مصر والسعودية والامارات تدير السودان

التاريخ: 15-يونيو-2019 فى : أخبار 37 مشاهدة أوضح المحلل والباحث السياسي المصري خالد السيد بأن المجلس العسكري بالسودان (عايز دكتاتورية البشير من غير البشير ) مضيفاً بأن المجلس وقبله البشير يقدم نفسه الجندي الرخيص (لفلوس) السعودية والامارات. Advertisements وقال خالد بأنه يرجح أن تكون هنالك لجنة أمنية استخباراتية من دول مصر والأمارات والسعودية تدير مسألة السودان) موضحاً بأن التصعيد الذي برز في قرارات وخطوات المجلس عقب الزيارات التي قام بها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان لتلك الدول يرجح ذلك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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