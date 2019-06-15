“قوات الدعم السريع” تضبط (56) برميل جازولين بالضعين

ضَبَطَت قوات الدعم السريع بولاية شرق دارفور أمس، (56) برميل جازولين بمنطقة بواط الخيل – (25) كيلو متراً جنوب مدينة الضعين مُخزّنة بأحد المنازل.

وبحسب (الصيحة)،فإنّ العملية التي تمّت بقيادة قائد الاستطلاع بقوات الدعم السريع قطاع شرق دارفور النقيب أنور ريفا، جاءت بعد مُتابعةٍ دقيقةٍ، وتمّت دُون وقوع أيّة خسائر أو وجود مُقاومة، وتم ترحيل كميات الوقود إلى رئاسة الولاية بالضعين.

وأشاد والي شرق دارفور المُكَلّف اللواء ركن المزمل أبو بكر، بجُهُود الدعم السريع تجاه تَحقيق الأمن والحِفاظ على الاقتصاد الوطني، وقال إنّ القوات النظامية المُختلفة بالولاية تَعمل بانسجامٍ كاملٍ وتَعاوُنٍ في شتّى المجالات، وأشار إلى أنّ الولاية ليست بها صفوف للوقود أو الخُبز، وكَشف عن تشكيل لجان لإنجاح المُوسم الزراعي بالولاية.

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وثمّن مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي أحمد طاهر عثمان، أدوار “الدعم السريع” لِمَا حقّقته في هذه الضبطية للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس قطاع الدعم السريع بالولاية العقيد موسى أحمد موسى، بحسب صحيفة الصيحة جُهُود لجنة الأمن الراميَة لتحقيق الأمن بالولاية، وأشاد بالضبطية الكبيرة.

من ناحيته، أوضح قائد الاستطلاع بقوات الدعم السريع – قطاع شرق دارفور النقيب أنور ريفا، الخُطة الأمنية المُحكمة لضبط هذا الوقود، وأكّد أهمية العمل على أمن المُواطن اجتماعياً واقتصادياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)