الشرطة تؤكد هدوء الأحوال الأمنية بالولايات كافة

أكدت رئاسة قوات الشرطة هدوء واستقرار الأحوال الأمنيه بجميع ولايات البلاد.

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وقال الفريق شرطة حقوقي عثمان الكباشي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني لدى تفقده اليوم السبت رئاسة شرطة محلية بحري إن قوات الشرطة ستواصل تقديم خدماتها للمواطنين عبر الانتشار الشرطي المعتاد وبدوريات النجدة والمرور وفي تقاطعات الشوارع من أجل المساعدة في انسياب حركة السير .

وأوضح بحسب وكالة السودان للأنباء أن مضابط الشرطة لم تسجل خلال الأسبوع المنصرم اي بلاغات تهدد الأمن والسلامة العامة وذلك بفضل انفاذ الخطط الاطارية والمنعية التي تنفذها القوات بالخرطوم وباقي الولايات .

وناشد المواطنين بعدم الالتفات للشائعات والتعاون مع الشرطة والتبليغ عن اي مخاطر ومظاهر أمنية تحتاج للتدخل وذلك عبر أقسام الشرطة بالمحليات والأحياء وشرطة النجدة عبر الرقم 999 أو أقسام شرطة المرور بالرقم 777 أو الدفاع المدني بالرقم 998 مؤكداً جاهزية قوات الشرطة للاضطلاع بدورها والتعامل مع جميع التفلتات وفقاً للقانون .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)