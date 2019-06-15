قرار بإقالة مدير قناة فضائية كبيرة خلال الساعات القادمة

أكدت مصادر مطلعة عن إصدار قرار يقضي بإقالة مدير قناة فضائية كبيرة خلال الساعات القادمة. وذكرت المصادر أن الإقالة تأتي في إطار الهيكلة العامة للقناة عقب التغييرات الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً. وزادت المصادر حسب صحيفة السوداني، أن قرار الإقالة ربما سيحدث ضجة واسعة داخل الوسط الإعلامي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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