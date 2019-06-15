حميدتي: هناك سفراء دمروا البلاد

قال الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، هناك بعض السفراء طردتهم البلاد ثم عادوا مرة أخري لتدمير البلاد.

وأكد "حميدتي" خلال إلقاء كلمته للشعب السوداني، هناك فئات من المجتمع السوداني مدعوة لتحمل المسئولية.

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