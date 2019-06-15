قال الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، هناك بعض السفراء طردتهم البلاد ثم عادوا مرة أخري لتدمير البلاد.
وأكد "حميدتي" خلال إلقاء كلمته للشعب السوداني، هناك فئات من المجتمع السوداني مدعوة لتحمل المسئولية.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: هناك سفراء دمروا البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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