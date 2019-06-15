المجلس العسكري: لسنا طامعين في الحكم

أكد الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، أن المجلس لم يطلب السلطة وغير طامعين بالحكم. وكشف "حميدتي" خلال إلقاء كلمته للشعب السوداني منذ قليل، عن تشكيل الحكومة ستكون من الكفاءات السودانية.

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