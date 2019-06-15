حميدتي: الشعب هوا من غير نظام البشير

أكد الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، أن الشعب السوداني هوا من دفع إلي تغيير نظام البشير.
وأوضح "حميدتي" خلال إلقاء كلمته للشعب منذ قليل، بأن المجلس العسكري لم يرفض التفاوض مع قوي المعارضة وهوا جاهز للتفاوض في أي وقت.
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