حميدتي: لن يكون هناك فوضي في السودان

أكد الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، لن يكون هناك فوضي في السودان والتغيير تم بسلاسة وبلا دماء.

وأضاف "حميدتي" خلال إلقاء كلمته علي التليفزيون الرسمي السوداني، هناك من يسعي لإشعال الفتنة في السودان.