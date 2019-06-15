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العسكري يتهم بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان

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اتهم  نائب رئيس المجلس العسكري السوداني حميدتي في كلمة له اليوم السبت، بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان.

وأضاف حمديتي، إن المجلس العسكري لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات .

يتم رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

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