5 انجازات تنتظر "صلاح" في عامه الجديد

يحتفل اليوم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، وبطل دوري أبطال أوروبا بعيد ميلاده.

وأكمل محمد صلاح اليوم عامه الـ27، واحتفل بمولده في معسكر المنتخب الوطني ببرج العرب استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونادي ليفربول، صلاح بعيد ميلاده، وكذلك أرسل العديد من زملائه التهنئات له.

ويرصد "اخبار الخليج 365" 5 أهداف ينتظر محمد صلاح تحقيقها في عامه الجديد.

أمم إفريقيا

يفتتح محمد صلاح مع المنتخب الوطني مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 21 يونيو المقبل، أمام منتخب زيمبابوي.

وسبق أن شارك صلاح في كأس الأمم الإفريقية بالنسخة الماضية في عام 2017، وخسر المنتخب البطولة في المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون.

ويتطلع صلاح لتحقيق الإنجاز والفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري واستعادة اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010، والفوز به لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

كأس العالم للأندية

فاز فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب نظيره توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية والتي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة بطولة كأس العالم للأندية في العام الجاري على الأراضي القطرية.

Advertisements

ويسعى صلاح لتحقيق لقب كأس العالم للأندية رفقة ليفربول وزيادة عدد ألقابه مع الفريق.

أفضل لاعب في العالم

من المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، ويبدو أن الدولي المصري سيكون أحد المرشحين بقوة خاصة بعد إسهامه بشكل كبير في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا والمنافسة بشراسة على الدوري الانجليزي حتى الجولة الأخيرة.

واختير الدولي المصري في العام الماضي ضمن 3 أفضل لاعبين في العالم بعد لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

ويسعى صلاح لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، ليصبح أول لاعب عربي وثاني لاعب إفريقي يحصدها.

كما يرغب محمد صلاح في المنافسة بشراسة على جائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول والتي خرج من التصنيف النهائي لها في العام الماضي.

أفضل لاعب في أوروبا

احتل الدولي المصري محمد صلاح، المركز الثالث في ترتيب جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي خلف الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويسعى صلاح لتحقيق الجائزة هذا الموسم والجمع بينها وبين جائزة أفضل لاعب في العالم ليواصل تحقيق الإنجازات التاريخية.

الدوري الانجليزي

نافس فريق ليفربول على لقب الدوري الانجليزي في الموسم الماضي بضراوة مع نظيره مانشستر سيتي واستمرت حتى الجولة الأخيرة وفاز الستيسنز باللقب.

ويأمل فريق ليفربول ومحمد صلاح في تحقيق لقب الدوري الانجليزي للموسم المقبل واستعادة اللقب الغائب منذ 30 عامًا عن خزائن النادي الانجليزي.