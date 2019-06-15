توقعات بإبقاء بنك انجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

وقع محللون أن يبقي بنك انجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل رغم تحذيرات من أنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وتوقع 20 محللا شملهم استطلاع أجرته وكالة أنباء "بلومبرج" موافقة لجنة السياسة النقدية في البنك بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عن 0.75

وتتضمن الاسباب الكامنة وراء مثل هذا القرار حالة الاضطراب السياسي في المملكة المتحدة في ظل الافتقار إلى الوضوح بشأن خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي والبيانات الاقتصادية الضعيفة التي تجاوزت التوقعات ودلائل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في سبيله إلى التراجع عن مسار رفع أسعار الفائدة الذي سلكه مؤخرا.

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ووفقا للوكالة، من شأن قرار مرتقب بالإجماع في هذا الشأن، والذي سيكون الثامن على التوالي، أن يخفي وجهات النظر المتباينة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.

وأشار عضو لجنة السياسات النقدية مايكل ساندرز يوم الاثنين الماضي إلى أنه لا يرى حاجة للانتظار حتى تتبدد حالة الغموض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، في حين قال كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك، آندي هادلين، إن لحظة وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة تقترب، من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

وعلى النقيض من ذلك، قال عضو اللجنة جيرتيان فليج إن المخاطر الداخلية والعالمية زادت بشكل مكثف على مدار الشهر الماضي وأن النظرة المستقبلة "ساءت قليلا" منذ قرار اللجنة الأخير أوائل شهر مايو الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وأوضح محافظ البنك مارك كارنين آنذاك أنهم مستعدون مستعد لرفع أسعار الفائدة بنسبة أكبر مما يتوقع المستثمرون إذا ما تمكنت المملكة المتحدة من تحقيق خروج سلس من التكتل الأوروبي.