باولو دياز يتمرد على أهلي جدة

أخبر المدافع باولو دياز المسئولين في نادي أهلي جدة السعودي صباح اليوم عن عدم عودته إلى صفوف الفريق بعد إنتهاء بطولة كوبا أمريكا التي بدأت اليوم وجاء ذلك القرار بسبب غضب اللاعب بسبب رفض إدارة النادي انتقاله إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم عن تمرد المدافع باولو دياز بسبب غضبه الشديد عن عدم موافقة إدارة النادي انتقاله إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني حيث كان يرغب اللاعب الانتقال إلى الدوري الأرجنتيني.