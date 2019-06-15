عاجل.. سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

أفاد التليفزيون السوري بسماع دوي انفجار في دمشق. ونقلت فضائية "العربية عاجل" عن مراسل أخبار التلفزيون السوري إفادته بسماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق. ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل إضافية عن طبيعة الانفجار أو مكان حدوثه حتى الآن.

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