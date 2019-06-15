الجيش العراقى يضبط منصة صواريخ بين بغداد وسامراء

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت ، بضبط منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء. وقال المصدر ، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ، إن قوة من الشرطة الاتحادية عثرت على منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.

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