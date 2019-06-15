كوريا الجنوبية توصي بمحادثات تحضيرية قبل القمة الأمريكية الكورية الشمالية

ذكر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن اليوم السبت أن قمة ثالثة محتملة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون يتعين أن يسبقها "مفاوضات على مستوى مجموعات العمل" بين الدولتين.

وأشار مون، الذي يقوم بزيارة إلى السويد، إلى أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي "أعربا عن ثقة كل منهما في الآخر والتزامهما القوي بالحوار".

وكان الزعيمان قد التقيا العام الماضي في سنغافورة وهذا العام في فيتنام.

وقال مون بعد محادثاته مع رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفن إن المحادثات التحضرية بين مسؤولين من بيونج يانج وواشنطن يمكن أن "تساعد في منع وضع مماثل لما حدث في هانوي، خلال القمة الثانية، حيث لم يتوصل الزعيمان إلى اتفاق".

وأضاف مون أن الكوريتين مازالتا على اتصال" من خلال قنوات مختلفة" لكن لم يقدم أي تفاصيل.

وكان مون قد أشار عندما تولى المنصب في أيارمايو 2017 إلى أن العديد من القنوات الكورية توقفت، بما فيها خط ساخن عسكري.

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وقال لوفن إن السويد مستعدة لدعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، لكنه أشار إلى أن المعنيين الرئيسيين هم الكوريتان والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وتحتفل السويد بمرور 60 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية هذا العام. ولديها أيضا سفارة في كوريا الشمالية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي وتمثل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في بيونج يانج.

وساهمت الدولة الاسكندنافية أيضا بدور الرقابة في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

واختتم مون جولته اليوم السبت التي استمرت أسبوعا كاملا في منطقة شمال أوروبا والتي شملت زيارتين لفنلندا والنرويج.