واشنطن تسمح لبغداد باستيراد الغاز الإيراني 3 شهور أخرى

قال مصدران حكوميان في العراق اليوم السبت إن الولايات المتحدة سمحت للعراق باستيراد الغاز الإيراني لتزويد محطات الكهرباء لمدة ثلاثة شهور أخرى وذلك من خلال تمديد العمل بالاستثناء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على إيران.
وذكر أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، أنه جرى منح التمديد خلال محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وحصل العراق على استثناء لمواصلة واردات الكهرباء من إيران بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر استنادا لمخاوف بشأن برنامج طهران النووي وما وصفته الولايات المتحدة بتدخل إيراني في شؤون الشرق الأوسط.
ومددت واشنطن الاستثناء أكثر من مرة منذ ذلك الحين ولكنها حثت العراق على تطوير البنية التحتية للطاقة للحد من الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.
وتريد واشنطن كبح النفود الإيراني في الشرق الوسط بما في ذلك العراق حيت تتمتع طهران بنفوذ سياسي وتجاري واسع.
وبالرغم من أن العراق يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم فأنه يتقدم ببطء نحو تطويرها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران.
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