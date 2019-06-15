غينيا تختتم تدريباتها بالأكاديمية البحرية لمواجهة مصر وديًا

يختتم المنتخب الغيني الأول لكرة القدم، مرانه مساء اليوم على ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني، وديًا.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الخامسة والنصف مساء اليوم بإستاد برج العرب، للإفصاح عن طاقم المنتخبين وعدد التغيرات المنتظرة لكل منتخب بالمباراة.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغيني، مساء غدٍ الأحد وديًا، على ملعب برج العرب ، استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
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