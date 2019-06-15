هيومن رايتس ووتش: قصف المليشيات الحوثية لمطار أبها"جريمة حرب"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قصف الميليشيات الحوثية لمطار أبها المدني في السعودية يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب، كما أن الحوثيين الذين أصدروا أوامر بشن الهجمات يرتكبون جرائم حرب.

وكانت السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي تعرض موقع مطار أبها الإقليمي لهجوم من القوات الإنقلابية الحوثية في اليمن، وأدى إلى إصابة 26 مدنياً.

وطالب نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بَيج، بحسب بيان المنظمة: "على الحوثيين أن يوقفوا حالاً جميع هجماتهم على البنى التحتية المدنية في السعودية".

ووصفت المنظمة استهداف المطار على بـ"العمل المتعمد" من قبل جماعة الانقلابيين على السلطة في اليمن.