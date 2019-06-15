أخبار لا تفوتك| قرارات للنائب العام.. وسر عرقلة المفاوضات (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



النائب العام السوداني يكشف كواليس ليلة فض الاعتصام

كشف النائب العام السوداني، اليوم السبت، كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني يوم 3 يونيو/ حزيران.

وقال النائب العام السوداني إنه تم الاتفاق على إخلاء "منطقة كولومبيا" دون استخدام الرصاص، ولكن استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن.

وتابع النائب العام أن "ثلاثة وكلاء نيابة تواجدوا خلال تنظيف المنطقة، وانسحبوا بعدما جرى استخدام الرصاص".

وأضاف "لجنة تقصي الحقائق باشرت عمليها فيما يتعلق بأحداث 3 يونيو وليس لها علاقة باللجنة المشكلة من قبل المجلس العسكري".

كما ذكر النائب العام السوداني المكلف أنه لم يتم الحديث معه حول فض الاعتصام.

وتابع الوليد سيد أحمد "لدينا بيان توضيحي حول أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو، استدعيت لاجتماع في وزارة الدفاع من قبل المجلس العسكري، بمشاركة رئيس القضاء وآخرين، حول الجرائم التي تتم في منطقة كولومبيا".

وأضاف النائب العام المكلف "تم الاتفاق على أن يتم إخلاء منطقة كولومبيا بسبب الجرائم التي تحدث فيها… ولم يتم الحديث عن فض الاعتصام"، وتابع "لم يتم استعراض أي خطة لفض الاعتصام خلال هذا الاجتماع".

هنا التفاصيل.. تعرف على موعد محاكمة البشير

أعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق،وهدد النائب العام المكلف بالاستقالة "إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته".

ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين. وقال: "أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف".

وأضاف محمود: "لم تتمّ مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط"، مؤكدا أنه "لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا". وبيّن "أنّنا طلبنا بألا يتم إطلاق الرصاص بأي حال".

وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.

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وتابع: "لسنا ضد أحد، ولا ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض لجنة تحقيق دولية".

المجلس العسكري السوداني: هؤلاء سر عرقلة المفاوضات

قال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن ياسر العطا، إن المجلس لن يخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية أو غيرها، كما اتهم جهات في أقصى اليسار وفلول النظام بإعاقة عملية التفاوض وإفشال أي اتفاق.

وكشف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية بالقصر الجمهوري عن رصد المجلس لمخططات فتنة داخل المنظومة العسكرية واستقطاب وتجنيد لتحقيق أغراض بعينها، فضلاً عن استهداف ممنهج لتفكيك الأجهزة الأمنية بالبلاد.

وقال العطا، إن المجلس العسكري الانتقالي همه مجابهة أي عمل مضاد للثورة حتى تحقق أهدافها، بجانب قيام مفوضية وقانون للانتخابات ووضع مسودة دستور دائم يفضي إلى إصلاح الدولة ومحاربة الفساد، وفي المقابل كانت تسود في الطرف الآخر روح الإقصاء والتجبر والتهديد بالتصعيد.

وأشار إلى أن الشروط التي وضعتها قوى إعلان الحرية والتغيير لا تعني المجلس العسكري إطلاقاً، معرباً عن أمله في تهيئة مناخ إيجابي لمسيرة التفاوض حتى يمضي إلى غاياته وأضاف قائلاً: "شروط الحرية والتغيير بمثابة متاريس أمام التفاوض".

انتظام حركة الطيران بالمطارات

أكدت الشركات القابضة للطيران، اليوم، أن ممثلي أكثر من 30 شركة ووحدة ومؤسسة وطنية ساهموا في تشغيل مطار الخرطوم انحيازا لخدمة الوطن والمواطنين.

وقال الفريق أول حسين تاج السر حسن بشير حامد، مدير الشركة القابضة لمطارات السودان في بيان اليوم، أن الحركة الجوية بمطار الخرطوم انتظمت أمس حيث شهد مطار الخرطوم هبوط وإقلاع 24 رحلة طيران لـ24 شركة طيران عالمية بينها اثنتان وطنيتان، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وأشار حسين تاج السر إلى أن هذه الشركات قد نفذت بنجاح عمليات نقل 4713 راكبا من وإلى مطار الخرطوم، حيث بلغ عدد المغادرين 2811 راكبا، بينما وصل البلاد 1902 راكب خلال 24 ساعة.

وشدد الشركة القابضة لمطارات السودان جاهزية المطار والأطقم الفنية والإدارية والتشغيلية والأمنية للقيام بواجباتها نحو الوطن والمواطن، معتبرا قضية النقل الجوي وحركة المسافرين غير قابلة للمزايدات.

وكشف تاج السر عن تلقي الشركة لـ42 طلبا لرحلات إضافية من شركات الطيران المختلفة خلال يومي 9 و10 يونيو الجاري، مشيرا إلى عبور 192 طائرة أجواء السودان منها لوفتهانزا والخطوط الفرنسية والخطوط البريطانية والإماراتية والسعودية والسويسرية.

ودعت قوى الحرية والتغيير المعارضة إلى عصيان مدني بالبلاد، والامتناع عن العمل لشل الحركة بالدولة اعتراضا على إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد.

