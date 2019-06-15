مفاجأة.. برشلونة يريد بيع نجم الفريق من أجل توفير المال

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، إلى أن برشلونة الإسباني يريد بيع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية :" برشلونة تريد أن تبيع.. من هي الأندية التي يمكن أن ينضم إليها كوتينيو هذا الصيف".

وأضاف الصحيفة الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان مهتم بضم كوتينيو للعب بجانب صديقه الحميم نيمار، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي فهو أقوي نادٍ في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالدعم المالي، كذلك تشيلسي الذي يريد جلب اللاعب البرازيلي لتعويض رحيل هازارد الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.