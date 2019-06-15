أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، إلى أن برشلونة الإسباني يريد بيع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية :" برشلونة تريد أن تبيع.. من هي الأندية التي يمكن أن ينضم إليها كوتينيو هذا الصيف".
وأضاف الصحيفة الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان مهتم بضم كوتينيو للعب بجانب صديقه الحميم نيمار، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي فهو أقوي نادٍ في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالدعم المالي، كذلك تشيلسي الذي يريد جلب اللاعب البرازيلي لتعويض رحيل هازارد الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. برشلونة يريد بيع نجم الفريق من أجل توفير المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.