إيقاف طاقم طائرة سعودية في تونس للاشتباه بتورطه في جريمة عنف

أوقفت قوات الأمن التونسية في مطار تونس قرطاج، السبت، طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للاشتباه بتورطهم في جريمة عنف ومحاولة قتل.

وأفادت "إذاعة موزاييك" الخاصة، بأن قوات الأمن أوقفت طاقم الطائرة بإذن من النيابة العامة للاشتباه بتورط أحدهم في تعنيف أفراد الطاقم في نزل بضاحية قمرت القريبة من وسط العاصمة.

ولم يشر المصدر ما إذا كان الطاقم يحمل الجنسية السعودية.

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ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية، أنه تم العثور على أحد أفراد الطاقم، الذي تعرض للعنف ملقى بجانب المسبح في حالة حرجة جدًا نتيجة تعرضه للاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية.

وتابعت المصادر، أن المصاب يخضع إلى تدخل طبي بقسم الإنعاش بأحد المستشفيات، بينما يخضع أفراد طاقم الطائرة (طياران ومساعدان ومضيفات طيران) للاستجواب حول ملابسات جريمة الاعتداء بالعنف.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار ألغت الرحلة، كما منع أفراد طاقم الطائرة من السفر في انتظار نتائج التحقيق.